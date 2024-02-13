Kulak gıdıklamak zayıflamanıza yardımcı olabilir

Kulaktaki siniri "gıdıklayan" klipsler kilo vermenin sırrı olabilir.

Araştırmalar, vagus sinirine hafif bir elektrik akımı vererek beyne midenin dolu olduğuna dair bir sinyal gönderdiğini ve iştahı azalttığını gösteriyor.



Tedavi genellikle diyet ve fiziksel aktivitenin artırılmasına yönelik tavsiyelerle yapılıyor.



Yeni nesil zayıflama ilaçları, vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olan ve tip 2 diyabet gibi obeziteyle ilişkili en az bir sağlık sorunu bulunan obezite hastalarına reçete edilmektedir.



Haftada bir kez enjeksiyon şeklinde verilen ilaçlar bağırsaklardaki gıda hareketini yavaşlatarak daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar.



Obezite ameliyatı geçirenlerin sayısında son yıllarda arttı.



Bu genellikle ya midenin etrafına bir bant takılarak tutabileceği yiyecek miktarının azaltılmasını ya da mide bypass'ını (midenin üst kısmının ince bağırsakla birleştirilerek yiyeceklerden alınan kalori miktarının azaltılması) içerir.



Ancak kulak gıdıklama tedavisi daha basit bir yaklaşım olabilir.

Vagus sinirinin bir dalını uyarmak için her kulağa bir klips takılır, bu, göğüs ve boyundan geçerek beyne giden ve her şeyin kontrolünde rol oynayan önemli bir sinirdir.



Son yıllarda vagus siniri stimülasyonu epilepsi ve depresyon için güçlü bir tedavi haline gelmiştir.

