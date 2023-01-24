Kur'an-ı Kerim yakan provokatörden yeni tehdit

İsveç'te Kuran-ı Kerim yakan Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'dan yeni bir tehdit geldi.

Paludan provokatif eylemi sonrası kendisine terörist diyen Çeçenistanlı sporcu Hamzat Çimayev'e yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Paludan, "Hamzat'ın bana hakaretine karşılık ve tüm Çeçenlere özel bir selam olarak kitaplarını Rusya Büyükelçiliği önünde yakabilirim" dedi.

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Paludan, geçtiğimiz günlerde İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Eyleme Türkiye'den sert tepki gelmiş ve Ankara - Stockholm hattında ilişkiler gerilmişti.

Paludan sonrasında yaptığı açıklamada, dakikada 20 ölüm tehdidi aldığını söylemiş ve ""Bu kadar insanın beni ölümle tehdit etmesine üzüldüm." demişti.



Amacının Türkiye'ye gol atmak olduğunu söyleyen aşırı sağcı siyasetçi, "İşte bu dedim. Hayal ettiğim gibi sonuçlanmadı." ifadelerini kullanmıştı.

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"SON DERECE SAYGISIZ DAVRANIŞ"

Olaya ilişkin İsveç yönetiminden de açıklamalar gelmişti. İfade özgürlüğünün demokrasinin temel bir parçası olduğunu söyleyen Başbakan Ulf Kristersson, "Ancak her yasal olan şey, yakışık değildir. Birçokları için kutsal olan kitapları yakmak son derece saygısız bir davranıştır. Stockholm'de yaşananlardan rahatsız olan tüm Müslümanlara sempatimi iletiyorum.” demişti.

Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise ülkedeki geniş ifade özgürlüğünün bu tarz eylemleri desteklemek anlamına gelmediğini söylemişti.