Kur'an yakma tartışmalarının ortasında İsveç Başbakanı'nın eşi rahip oldu

Birgitta Ed'in rahip ünvanı aldığı tören Pazar günü Strangnas Katedrali'nde gerçekleşti. Törene Birgitta'nın eşi başbakanı Ulf Kristersson'la Adalet Bakanı da katıldı.

Birgitta Ed 25 yıl boyunca halkla ilişkiler alanında çalıştıktan sonra, 2017'de kariyer değişikliğine gitti.

Son 7 yıldır din eğitimi alan Birgitta Ed, aynı zamanda bu alanda yüksek lisans sahibi.

Kiliseye kabul edilerek rahip olan Birgitta'nın önümüzdeki yıl aynı katedralde çalışmaya başlayacağı bildirildi.

Katolik Kilisesi'nin aksine İsveç Luteryen Kilisesinde kadınların rahip olmasına izin veriliyor.

İSVEÇ'TEKİ KUR'AN PROVOKASYONU

Danimarkalı provokatör siyasetçi Rasmus Paludan büyükelçilik yakınına polis koruması eşliğinde gitti. Önce elinde Kur'an-ı Kerim'le açıklama yaptı. Ardından Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren bir karikatür açtı.



Daha sonra da elindeki Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Paludan provokasyonunu gerçekleştirdiği anda etrafı polis tarafından koruma altına alınmıştı. Olay anında Paludan çevredeki bazı kişiler tarafından protesto edildi. Paludan skandal eylemin ardından yine polis eşliğinde gölde bekleyen tekneye binerek bölgeden uzaklaştı. Olaya ilişkin İsveç'ten ilk açıklama Dışişleri Bakanı Tobias Billström'den geldi.

İsveç Başbakanından Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin açıklama Haberi Görüntüle

Billström, İsveç'in "Geniş kapsamlı bir ifade özgürlüğüne sahip olduğunu" söyledi. Ancak bunun hükümetin bu görüşleri desteklediği anlamına gelmeyeceğini savundu. Billstrom, "İslamofobik provokasyonlar dehşet verici." dedi.



Paludan, Türkiye'nin ve dünyanın tepkisini çeken provokasyonu sonrasında "korktuğunu" söyledi. Danimarkalı aşırı sağcı Paludan dakikada 20 ölüm tehdidi aldığını açıkladı. Amacının Türkiye'ye gol atmak olduğunu, ancak "İşlerin isteği gibi gitmediğini" söyleyen aşırı sağcı politikacı, "Bu kadar insanın beni ölümle tehdit etmesine üzüldüm." ifadelerini kullandı.