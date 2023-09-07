Küresel hava sıcaklığı 3 ay üst üste rekor kırdı

Küresel ısınma alarm üstüne alarm veriyor ve sıcaklık rekorları birbirini izliyor.



Geçen ay, bugüne kadarki en sıcak Ağustos olarak kayıtlara geçti.



Böylece küresel sıcaklık üç ay üst üste rekor kırdı.

EN SICAK HAZİRAN VE TEMMUZ



Önceki iki ay da bugüne kadarki en sıcak haziran ve temmuz ayları olarak ilan edilmişti.

Temmuz, aynı zamanda tüm zamanların en sıcak ayı olarak kayıtlara geçti. Ağustos ise 1940'tan bu yana kuzey yarımkürenin en sıcak ayı oldu.

Avrupa'nın kuzeyinde ağustos normalden yağışlı geçti.



Orta Avrupa ve İskandinavya'da seller vardı.

Fransa, Yunanistan, İtalya ve Portekiz ise orman yangınlarıyla mücadele etti.

