Kuş gribi vakalarında artış, büyükbaş hayvanlar salgına neden oldu

Yıllardır kümes hayvanları arasında görülen "H5N1" virüsü ya da halk arasında bilinen adıyla kuş gribi, Amerika Birleşik Devletleri'nde büyükbaş hayvanlarda da salgına neden oldu. Ülkede Mart sonundan bu yana görülen salgında insanlarda da iki vaka tespit edildi. Vakaların daha fazla olabileceği tahmin ediliyor.

Kuş gribi vakalarında artış, büyükbaş hayvanlar salgına neden oldu
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Amerika Birleşik Devletleri'nde Mart sonundan bu yana ikinci vakası görüldü.

"H5N1" olarak bilinen virüs, Michigan'da bir madıra çalışanında tespit edildi. Geçen ay da Teksas'ta bir mandıra çalışanının enfekte olduğu açıklanmıştı. Avustralya da bu hafta kuş gribinin ilk kez bir insanda görüldüğünü duyurdu.

40 KİŞİ TEST EDİLDİ 

Amerikan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi CDC, Mart'tan bu yana yaklaşık 40 kişinin kuş gribi şüphesiyle test edildiğini açıkladı.
Test edilen bütün kişilerin mandıra hayvanlarıyla teması olduğu belirtildi.
CDC'ye göre kuş gribinin insandan insana bulaştığına dair kanıt yok.
"H5N1"in genel halk sağlığına riskinin düşük olduğuna dikkat çekildi.

PASTÖRİZE EDİLMEMİŞ SÜT TEKLİKESİ

Virüsün insana nasıl bulaştığı tam olarak bilinmiyor. Ancak pastörize edilmemiş sütün birincil bulaşma yolu olduğu tahmin ediliyor.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, süt örneklerinin yüzde 20'sinde "H5N1" virüsü parçacıklarına rastlandığını açıkladı.CDC, çiğ sütte yüksek miktarda virüse rastlandığı için insan vakalarının bilinenden fazla olabileceğine dikkat çekti.

SADECE GÖZDE BELİRTİ VERDİ

Teksas'taki vaka gibi Michigan'daki hastada da virüs sadece gözde belirti verdi. Burundan alınan sürüntüde testin negatif çıktığı, gözden alınan sürüntüde virüse rastlandığı belirtildi. Hastanın hafif belirtiler gösterdiği ve tamamen iyileştiği açıklandı.

Virüsün büyükbaş hayvanlar arasında yayılması bilim insanlarını endişelendirdi. Hayvandan hayvana hızlı yayılan virüsün, insana daha kolay bulaşabilecek şekilde mütasyona uğrayabileceğine dikkat çekiliyor. Buna karşılık virüsün yakın zamanda pandemiye yol açması beklenmiyor. Amerikan Yönetimi'nin, aşı için Pfizer ve Moderna ile temasta olduğu belirtildi.

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