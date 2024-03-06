Kuzey İrlanda'da intörn doktorlar greve gitti

Kuzey İrlanda'daki intörn doktorlar, aldıkları maaşı yetersiz bulmaları nedeniyle bugün ilk kez greve gitti.



İngiliz Tabipler Birliği (BMA), grev konusunda yapılan ankett katılımcıların yüzde 97,6'sının greve gitme yönünde oy kullandığını ve katılım oranının yüzde 63,7 olduğunu açıkladı.



BMA, bu oranların intörn doktorların başka seçenekleri olmadığını hissettiğini gösterdiğini söyledi.



Kuzey İrlanda Sağlık Bakanlığı (DoH), hasta bakımında "önemli bir aksama" yaşanacağını söyledi.



İngiltere'de de intörn doktorlar, uzun süredir devam eden maaş anlaşmazlığı nedeniyle 25 Şubat-1 Mart tarihleri ​​arasında 10'uncu kez greve gitmişti.



Galler'deki asistan doktorlar da Şubat ayında grev düzenlediler.



Sağlık Bakanlığı, "durumu hafifletmek için en iyi olasılığı sunan" intörn doktorlar komitesi ile müzakerelere kararlı olduğunu söyledi.



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Kuzey İrlanda'daki intörn doktorlar için bu 24 saatlik grev bir ilk. Aldıkları maaş konusunda yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle eylem gerçekleştiriyorlar.



İntörn doktorlardan biri bu hafta yapılması planlanan grev eyleminin "işgücü kriziyle" karşı karşıya olan meslektaşlarının "son çaresi" olduğunu söyledi.



Kuzey İrlanda'daki intörn doktorlar komitesi başkanı Dr. Fiona Griffin, doktorların başka ülkelerde çalışmayı düşünmelerinin "sürpriz olmaması" gerektiğini söyledi.



Griffin, diğer ülkelerde "üstlendikleri karmaşık ve vasıflı çalışmanın uygun şekilde ödüllendirildiğini" belirterek grevdeki doktorların hakkını savundu.

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Avrupa'da olduğu gibi Güney Kore'deki intörn doktorlar da 20 şubattan beri grevde.



Hükümetin tıp fakültelerinin kontenjanlarının artırılması planları nedeniyle doktorlar greve gitti.



Güney Kore hükümeti işe dönmeyen doktorların lisans iptali, para cezası ve hatta hapis cezası da dahil olmak üzere yaptırımlarla karşılaşacağını belirtti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin