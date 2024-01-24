Kuzey Kore, Güney ile birliği simgeleyen anıtı yıktı

Haber kaynağı NK News'in raporuna göre, Pyongyang'ın uydu görüntüleri 2000 yılında iki ülke arasında dönüm noktası niteliğindeki zirve sonrasında inşa edilen, Kore'nin yeniden birleşme umutlarını simgeleyen anıtın "artık orada olmadığını" gösterdi.



Gayri resmi olarak "Yeniden Birleşme Kemeri" olarak bilinen anıtın yıkıldığı bağımsız olarak doğrulanamadı.



Resmi medya, Kuzey Kore liderinin 15 Ocak'ta Yüksek Halk Meclisi'nde yaptığı konuşmada anıtı "göze batan" olarak nitelendirdiğini ve anayasanın Güney'in "birincil düşman ve değişmez baş düşman" olduğunu ifade edecek şekilde değiştirilmesini emrettiğini söyledi.



Düşmanlarıyla "nükleer bir savaşa" hazırlandığını söyleyen Kuzey Kore'nin silah testlerine yanıt olarak Güney Kore ve ABD ordularının yoğunlaşan askeri hareketlerinin ardından Kore yarımadasında gerginlikler arttı.

Kuzey Kore su altı nükleer silah sistemlerini test ediyor Haberi Görüntüle KUZEY KORE'DEN GÜNEY'İ YOK ETME SÖZÜ



Resmi olarak "Ulusal Yeniden Birleşme İçin Üç Şart Anıtı" olarak bilinen kemer, 30 metre yüksekliğindeydi ve Güney Kore hükümet kayıtlarına göre "kendine güven, barış ve ulusal işbirliği"nden oluşan üç şartın simgesiydi.



Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD güçlerinin saldırısına uğraması halinde Güney Kore'yi "yok etme" sözü verdi.



Geçtiğimiz yılın sonlarında Kuzey, Güney ile 2018'de imzalanan ve askeri gerilimi azaltmayı amaçlayan önemli bir anlaşmanın artık geçerli olmadığını ilan etmişti.



Kuzey Kore liderinin geçen haftaki konuşmasının ardından Kuzey Meclisi, Seul'le on yıllardır süren görüş alışverişinde etkili olan kilit hükümet kurumlarını feshetti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin