Kuzey Kore: Stratejik seyir füzesi "Hwasal-2" denendi

SİLAH TESTLERİ HIZLANDIRILDI



Kuzey Kore son 1 hafta içinde 3 farklı seyir füzesi denemesi gerçekleştirerek Güney Kore ve ABD’yi alarma geçirmişti.



Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü “Pulhwasal-3-31” adlı yeni stratejik seyir füzesini ilk kez test eden Pyongyang, pazar günü aynı füzeyi bir kez daha denemişti.



Ayrıca ABD, Güney Kore ve Japonya’nın bu ay Kore Yarımadası yakınlarında gerçekleştirdiği ortak deniz tatbikatına misilleme olarak su altı nükleer saldırı aracı "Haeil-5-23" test ettiğini duyuran Kuzey Kore, 14 Ocak'ta ise hipersonik savaş başlığı taşıyan katı yakıtlı bir orta menzilli balistik füzeyi (IRBM) denediğini açıklamıştı.



Gelişmelerin ardından ABD hükümeti Pyongyang’a diplomasiye dönme çağrısı yapmıştı.



Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) dün yapılan açıklamada ise Kuzey Kore'nin ülkenin batı kıyısı açıklarından birden çok seyir füzesi ateşlediği duyurulmuştu.



Deneme, Pyongyang'ın son 1 haftada yaptığı 3’üncü seyir füzesi testi olarak kayıtlara geçmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin