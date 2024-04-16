Kuzey Kore'nin, Çin'den dijital teknoloji satın aldığı iddia edildi | "vatandaşların üzerinde kontrolünü artırmak istiyor"

Kuzey Kore'nin, vatandaşları üzerinde kontrolünü artırmak için Çin'den dijital teknoloji aldığı iddia edildi.



Kuzey Kore ile ilgili haberler ve analizler içeren "38 North" internet sitesinde, ülkede dijital alandaki gelişmeleri inceleyen, 100 Kuzey Kore vatandaşının katılımıyla düzenlenen anketler ve ülkeden kaçan 40 kişiyle yapılan mülakatlara dayandırılan bir rapor yayımlandı.



Kuzey Kore'nin, Çin'den ithal ettiği teknolojiyle dijital alandaki gücünü artırmaya çalıştığı kaydedilen raporda, hükümetin, ülke nüfusunu daha yakından izlemek için okullara ve iş yerlerine güvenlik kameraları yerleştirdiği ve vatandaşlarından parmak izi, fotoğraf ile diğer biyometrik verileri topladığı öne sürüldü.



Raporda, vatandaşların gizlice Pyongyang hükümetini eleştirebildiği, yabancı medyaya erişebildiği ve özel işlerini yapabildiği mevcut çok az alanın devletin dijital gözetlemeyi genişletmesiyle tehlike altında olduğu ifade edildi.

YÜZ TANIMA TEKNOLOJİSİ İLE DONATILDI



Ülkede sayısı artan kameraların çoğunlukla Çin şirketlerinden satın alındığı aktarılan raporda, bazı kameraların yüz tanıma gibi gelişmiş teknolojiyle donatıldığı belirtildi.



Raporda, Kuzey Kore'nin 2021'den itibaren başkent Pyongyang'daki trafik kamerası ağını da genişlettiği, bunun araç plakalarını kayda almak için yapılmış olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.



Ülkedeki yeni kimlik kartlarının, vatandaşlardan parmak izi, fotoğraf ve kan testi talep edilerek çıkartılabilen "akıllı kart" formatında olduğu ifade edilen raporda, bu durumun, vatandaşların devlet tarafından biyometrik profillerini oluşturma çabası olarak yorumlandı.



Öte yandan, raporda, Kuzey Kore'de dijital alandaki çabaların, ülkedeki kötü elektrik tedariki ve zayıf ağ bağlantısı problemlerinden olumsuz etkilendiği hatırlatıldı.



"ŞEHİR DÜZEYİNDE YAPMAK KOLAY DEĞİL"



Raporun ortak yazarlarından Martyn Williams, Kuzey Kore hükümetinin ülkedeki altyapı geliştikçe gözetleme ağını genişletmeyi sürdüreceğini belirterek, Pyongyang'ın, topladığı büyük miktardaki veriden yararlanmasının kolay olmayacağının altını çizdi.



Kuzey Kore'nin önündeki en büyük engelin verileri işleyecek bilgi işlem altyapısının kurulması olduğunu söyleyen Williams, "Ağın gerçekten yaygın olması ve birden fazla kameradan oluşması isteniyorsa, bunu ulusal düzeyde ve hatta şehir düzeyinde yapmak kolay bir iş değildir." ifadesini kullandı.



Williams, hükümetin, bilgi işlem altyapısını oluşturabilmek için bir veri merkezi kurmak ve sürekli enerji tedarikini sağlama almak zorunda kalabileceğine işaret etti.

