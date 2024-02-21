Lahey'de ABD: İsrail'in güvenliği sağlanmadan işgal bitemez

Uluslararası Adalet Divanı'nda, İsrail'in Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki işgalinin hukuki sonuçlarının ele alındığı duruşmanın  üçüncü gününde konuşan ABD heyeti, İsrail'in işgal altındaki topraklardan çekilmesi çağrısının İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarını dikkate alması gerektiğini" savundu. Fransa ise İsrailli yetkililerin Gazze'de yasa dışı yerleşimler kurulması ve Filistinli nüfusun gönderilmesine yönelik açıklamalarını kınadı.

Lahey'de ABD: İsrail'in güvenliği sağlanmadan işgal bitemez

'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) görülen ve 'in Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki işgalinin hukuki sonuçlarının ele alındığı duruşma, üçüncü gününde devam ediyor.

Güney Afrika, Uluslararası Adalet Divanı'na, aleyhine soykırım davası açmıştı. O davadan farklı olarak Lahey'deki mahkeme bu kez Birleşmiş Milletlerin talebi üzerine İsrail işgalini görüşmek üzere toplandı.

Bugünkü duruşmada konuşan heyeti, " Mahkemesinin İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarını dikkate almadan İsrail askerlerinin işgal altındaki topraklardan derhal çekilmesini emredemeyeceğini" savundu.

ABD ayrıca İsrail'in işgal ettiği toprakladan derhal çekilmesinin yasal zorunluluk olduğuna karar vermemesi gerektiğini söyledi. 

ABD Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı Richard Visek, "İsrail'in Batı Şeria ve 'den çekilmesine yönelik herhangi bir hareket, İsrail'in çok gerçek güvenlik ihtiyaçlarının dikkate alınmasını gerektirir" dedi.

ise İsrailli yetkililerin Gazze'de yasa dışı yerleşimler kurulması ve Filistinli nüfusun gönderilmesine yönelik açıklamalarını kınadı.

Duruşmanın dünkü oturumunda Güney Afrika, Suudi Arabistan, Hollanda ve Belçika heyetleri konuşma yapmıştı.

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