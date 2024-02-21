Lahey'de ABD: İsrail'in güvenliği sağlanmadan işgal bitemez

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) görülen ve İsrail'in Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki işgalinin hukuki sonuçlarının ele alındığı duruşma, üçüncü gününde devam ediyor.



Güney Afrika, Uluslararası Adalet Divanı'na, İsrail aleyhine soykırım davası açmıştı. O davadan farklı olarak Lahey'deki mahkeme bu kez Birleşmiş Milletlerin talebi üzerine İsrail işgalini görüşmek üzere toplandı.

Bugünkü duruşmada konuşan ABD heyeti, "Dünya Mahkemesinin İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarını dikkate almadan İsrail askerlerinin işgal altındaki topraklardan derhal çekilmesini emredemeyeceğini" savundu.

ABD ayrıca İsrail'in işgal ettiği toprakladan derhal çekilmesinin yasal zorunluluk olduğuna karar vermemesi gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı Richard Visek, "İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'den çekilmesine yönelik herhangi bir hareket, İsrail'in çok gerçek güvenlik ihtiyaçlarının dikkate alınmasını gerektirir" dedi.

Fransa ise İsrailli yetkililerin Gazze'de yasa dışı yerleşimler kurulması ve Filistinli nüfusun gönderilmesine yönelik açıklamalarını kınadı.

Duruşmanın dünkü oturumunda Güney Afrika, Suudi Arabistan, Hollanda ve Belçika heyetleri konuşma yapmıştı.