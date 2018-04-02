Lavrov: İngiltere ve ABD edep kurallarını terk etti

Rusya'nın başkenti Moskova'da basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Soğuk Savaş döneminde bazı kurallar vardı, edep kuralları uygulanırdı. Ancak bugün başta İngiltere, ABD ve onları körü körüne takip eden Batılı partnerlerimiz, tüm edep kurallarını terk ederek aleni yalana ve dezenformasyona yöneldi" dedi.



Sergey Lavrov eski Rus casus Skripal'in zehirlenme vakasında İngiliz istihbarat servisleri ile Londra hükümetinin parmağı olabileceğini ima etti.



Lavrov, İngiltere'yi AB'den ayrılma sürecindeki sıkıntılarını aşabilmek için bu krizi kasten çıkarmakla suçladı.



Sergey Lavrov, Batılı ülkelerle başlayan kavganın nereye varacağının Rusya'ya bağlı olmadığını vurguladı.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov İngiltere ile ABD'nin artık tüm kuralları göz ardı ederek olan biteni çocuk oyununa döndürdüklerini belirtti.