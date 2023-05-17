Le Monde, Yunan adalarını Türkiye'ye ekledi: Yunanistan'da tepki

Fransa'da Le Monde gazetesinin internet sayfasında Türkiye'deki seçim sonuçları için kullandığı harita, Yunanistan'da tepkiye neden oldu. Haritada Rodos, İstanköy, Sakız ve diğer bazı Doğu Ege adaları Türkiye'nin seçim bölgesinde gösterildi.

Le Monde, Yunan adalarını Türkiye'ye ekledi: Yunanistan'da tepki
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Konuya haberlerinde geniş yer veren Yunan basını, haritada Rodos, İstanköy, Sakız gibi Doğu Ege adalarının, Türkiye'nin seçim bölgesinde gösterilmesine dikkat çekti.

Le Monde, Yunan adalarını Türkiye'ye ekledi: Yunanistan'da tepki - 1

HARİTA KALDIRILDI

Yunan basını diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın talimatıyla, Yunanistan'ın Paris Büyükelçisi Dimitrios Zevelakis'in gazete yönetimine mektup göndererek, haritadaki hatanın düzeltilmesini talep ettiği, bunun üzerine haritanın kaldırıldığı belirtildi.

Harita, Le Monde grafik departmanı tarafından hazırlanırken, seçim içeriklerinin kaynağı olarak Anadolu Ajansı gösterildi.

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