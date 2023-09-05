Letonya'da Ruslara dil engeli: Yüzde 61'i başarısız

Letonya'da oturum izinlerini yenilemek için ülkedeki dil sınavını geçmesi gereken Rus vatandaşlarından yüzde 61'i başarı sağlayamadı.

Letonya'da Ruslara dil engeli: Yüzde 61'i başarısız
Paşinyan'dan Rusya itirafı: Hataydı

Paşinyan'dan Rusya itirafı: Hataydı

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Kamu Yayıncılığı Kuruluşu LSM'nin haberine göre, Rus vatandaşlarına yönelik sınavlar 29 Ağustos'ta tamamlandı.

Buna göre, Letonya'da oturum izinlerini yenilemek için ülkedeki dil sınavını geçmesi gereken Rus vatandaşlarından yüzde 61'i başarısız olurken yüzde 39'u sınavı geçti.

Dil sınavı için 13 bin 417 Rus vatandaşı kayıt yaptırdı ve bunlardan 11 bin 301'i sınava girdi.

Letonya'da Ruslara dil engeli: Yüzde 61'i başarısız - 1

EN BAŞARILI OLUNAN BÖLÜM: OKUMA

Başarısız olanlar için sınav tekrarı ise 4 Eylül ila 30 Kasım arasında gerçekleştirilecek.

Sınava girenlerin en iyi olduklarını bölümün "okuma", en başarısız oldukları alanın ise "yazma" olduğu kaydedildi.

Sayıları 20 bini bulan Rus vatandaşlarının Letonya'da ikamet etmeye ve çalışmaya devam edebilmeleri için Letonca dilini temel düzeyde (A2) bildiklerini gösterir bir sınav sonucu almaları gerekiyor.

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