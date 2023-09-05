Letonya'da Ruslara dil engeli: Yüzde 61'i başarısız

EN BAŞARILI OLUNAN BÖLÜM: OKUMA

Başarısız olanlar için sınav tekrarı ise 4 Eylül ila 30 Kasım arasında gerçekleştirilecek.



Sınava girenlerin en iyi olduklarını bölümün "okuma", en başarısız oldukları alanın ise "yazma" olduğu kaydedildi.



Sayıları 20 bini bulan Rus vatandaşlarının Letonya'da ikamet etmeye ve çalışmaya devam edebilmeleri için Letonca dilini temel düzeyde (A2) bildiklerini gösterir bir sınav sonucu almaları gerekiyor.