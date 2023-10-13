Libya February televizyonunun Gazze muhabiri İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Libya televizyonundan yapılan yazılı açıklamada, "February uydu kanalı olarak, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardıman esnasında şehit olan gazeteci çalışanımız Enğam Advan için Allah’tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, Bakara Suresi'nin, "Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz.” şeklindeki 154. ayeti paylaşıldı.



İSRAİL SALDIRILARINDA ÖLDEN GAZETECİ SAYISI 9 OLDU

Advan'ın ölümüyle İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren gazetecilerin sayısı 9'a yükseldi.



Gazze'deki hükümet basın ofisinden 11 Ekim’de yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze saldırılarında 8 gazetecinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.



Açıklamada 10 gazetecinin yaralandığı, 2 gazetecinin de kayıp olduğu kaydedilmişti.

