Gözler Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün)

İsrail’in Gazze’de yaşayan siviller için verdiği 24 saatlik süre doldu. İsrail, Gazze’de sivil - savaşçı ayrımı yapmadan yüz binlerce insanın yaşadığı yerleşim yerlerini yok etmeye hazırlanıyor. Sekizinci gününe giren çatışmalarda, İsrail jetleri gece boyunca Gazze’yi bombalamayı sürdürdü. Kapsamlı operasyon öncesinde bir grup İsrail askeri Gazze içlerine keşif amaçlı girdi. Gece boyunca Lübnan sınırı ve Batı Şeria’da da hareketlilik vardı. İsrail Ordu Sözcüsü yaptığı açıklamada, ordunun harekat için emir beklediğini söyledi. Hedeflerinin Hamas’ın askeri kapasitesini yok etmek olduğunu söyleyen sözcü, Hizbullah’ın hareketlerini izlediklerini de aktardı.

Gözler Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 1

İsrail’in sivillerin Gazze’yi boşaltması için verdiği süre doldu.

İsrail Gazze hattında gergin bir bekleyiş var.

Kara, hava ve denizden abulakaya alınan Gazze’de bombardıman da sürüyor.

İsrail jetleri, gece boyunca Gazze’yi bombaladı.

Bombardıman sırasında bir konvoy da hedef alındı, 70 kişi yaşamını yitirdi.

Kapsamlı kara hareakatı öncesinde ise dün gece İsrail ordusu, sızma harekatı gerçekleştirdi.

Harekatta, sınıra yakın bölgede İsrailli rehinelere ait cansız bedenlerin alındığı belirtildi.

Sabah saatlerinde açıklama yapan İsrail Ordu Sözcüsü, ordunun kara harekatı için hazır olduğunu söyledi.

Hedeflerinin, Hamas’ın askeri kapasitesini yok etmek olduğunu söyleyen sözcü, Lübnan sınırında da tansiyonun yüksek olduğunu, Hizbullah’ın hareketlerinin de yakından takip edildiğini söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

Gözler Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 2

NETANYAHU: "BU YALNIZCA BAŞLANGIÇ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yahudilerin kutsal günü olarak kabul edilen Şabat’ta ilk kez halka açık bir konuşma yaptı.

Netanyahu, Hamas’ın saldırılarını hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, “Bugün herkes biliyor ki vatan için savaşıyoruz ve aslanlar gibi savaşıyoruz” dedi.

Sevdiklerini kaybeden ailelerle görüştüğünü belirten Netanyahu, "Hamas'a sert bir darbe vuruyoruz ama bu yalnızca başlangıç. Hamas’ı yok edeceğiz ama bu zaman alacak” ifadelerini kullandı.

Gözler Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 3

İSRAİL: GAZZELİLERE ENERJİ SU VE YAKIT VERİLMEYECEK

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, "Gazze'ye insani yardım mı? İsrailli esirler evlerine dönene kadar hiçbir elektrik şalteri açılmayacak, hiçbir su musluğu açılmayacak ve hiçbir yakıt kamyonu içeri girmeyecek." ifadelerini kullandı.

Katz, İsrail’in Gazze’de silahlı-sivil ayrımı yapmaksızın toplu cezalandırma yöntemine başvurduğu yönünde yapılan uluslararası tepkilere, "İnsani olana karşı insani. Kimse bize ahlak dersi vermesin." sözleriyle çıkıştı. İsrail hafta başında Gazze'ye su, enerji ve yakıt ikmalini kesmişti. Yakıtın bitmesi nedeniyle çarşamba gününden beri Gazze karanlığa gömülmüş durumda.

Gözler Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 4

08.30 AA: İsrail ordusu, doğu ve batı Gazze Şeridi’ne hücumbotlardan ve tanklardan topçu atışlarına devam ediyor.

06.45 İsrail Ordu Sözcüsü: Lübnan sınırında tansiyon yüksek. Hizbullah’ın hareketlerini izliyoruz.

06.45 İsrail Ordu Sözcüsü: Filistinliler uyarımızı dinledi. Akıllıca olanı yaptı ve güneye doğru hareket etti. Hedefimiz net, Hamas’ın askeri kapasitesini yok etmek.

Gözler Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 5

DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

04.14 Birleşmiş Milletler, Gazze'de İsrail'in hava saldırıları nedeniyle 400 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiğini açıkladı.

Gözler Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 6

00.38 Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun cuma günü Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde öldürdüğü Filistinlilerin sayısının 16'ya çıktığı belirtildi.

23.00 Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'den Al Awda hastanesinin tahliye emrini geri almasını istedi.

22.51 ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e desteğini yineledi. Biden, "İsrail'in kendisini savunması ve saldırılara karşılık vermesi için gerekeni yapıyoruz. Gazze'deki insani krizin acilen ele alınması da benim için bir öncelik." dedi.

Gözler Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 7

22.35  Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları neticesinde Gazze'de ölenlerin sayısının 614'ü çocuk, 370'i kadın olmak üzere 1900'e yükseldiğini duyurdu.

22.15 Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazzeli sivilleri, gıda ve barınağın bulunmadığı, tam kuşatma altında olan bir alana taşımanın çok tehlikeli ve kimi koşullarda mümkün olmadığını söyledi.

20.42 Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun yerinden edilmiş insanlardan oluşan bir konvoyu bombalaması sonucu 70 kişinin öldüğünü, 200'den fazla yaralı olduğunu açıkladı.

Gözler Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 8

19:40 İsrail ordusu, İsrail kara kuvvetlerinin son 24 saat içinde Gazze'ye baskınlar düzenlediğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, "Son 24 saat içinde IDF (İsrail askeri) güçleri, bölgeyi teröristlerden ve silahlardan arındırma çabalarını tamamlamak için Gazze Şeridi topraklarında yerel baskınlar gerçekleştirdi. Baskınlara piyade ve tank birlikleri de katıldı. Bu operasyonlar sırasında kayıp kişilerin bulunması için de çaba sarf edildi. Gazze'de şu an 120 rehine var." denildi. 

Gözler Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 9

19.35 Lübnan'ın İsrail sınırında basın mensuplarına yönelik saldırıda 1 gazeteci öldü, 5'i yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA, ülkenin güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah'ın hayatını kaybettiğini aktardı.

Gözler Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 10

19.30  İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 gündür bombalanan abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin bölgenin güneyine geçmek için akşam saat 20.00'ye kadar süreleri olduğunu söyledi.

Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerden bölgenin güneyine geçmelerini isteyen ve tahliye için kullanacakları yolu gösteren bir harita paylaşan Adraee, "İsrail ordusunun saat 20.00'ye kadar haritada işaretlenen rotaya dokunmaktan kaçınacağını belirtmek isterim. Kendiniz ve sevdikleriniz için endişeleniyorsanız talimatlarımız doğrultusunda güneye yönelmelisiniz." ifadelerini kullandı.

Gözler Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 11

18.50 Mısır Dışişleri Bakanlığı, Kahire'nin, İsrail ordusunun Gazze sakinlerine güney bölgelere tahliye çağrısını reddettiğini duyurdu.

Gözler Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 12

BLINKEN, ABBAS İLE GÖRÜŞTÜ

18.30 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün'ün başkenti Amman'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Blinken, görüşmede ABD'nin Hamas'ın İsrail'e saldırılarını kınadığını yineleyerek, ülkesinin çatışmaların genişlemesini önlemek için ortaklarıyla koordinasyonlu çabalarını sürdüreceğini ifade etti. Çatışmada mağdur olan Filistinli sivillerin ailelerine taziyelerini ileten Blinken, Filistin halkının şeref, özgürlük ve kendi kaderini tayin hakkını Hamas'ın temsil etmediğini tekrar dile getirdi.

Blinken, Filistinlilerin, İsraillilerin ve Batı Şeria'da yaşayan on binlerce Amerikalının menfaati için Gazze'deki durumu sakinleştirmeye çabalayan Abbas ve ekibine teşekkür ederek, ülkesinin Filistin yönetimi ve halkı ile güvenliği tesis etmek için işbirliğini sürdüreceği taahhüdünü yineledi.

Gözler Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 13

17.20 Hamas'ın İsrail'in kuzeyine ulaşan ve şu ana kadar, en uzun menzilli füzesini fırlattığı belirtildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden ülkenin kuzey kesimlerine ulaşan bir füzenin fırlatıldığı ve hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü kaydedildi. Söz konusu füze "Davud'un Sapanı" adlı füze savunma sistemi tarafından düşürüldü. Wala, "İsrailli yetkililerinin saldırıyı, Hamas'ın uzun menzilli füze saldırıları arasındaki en büyüğü olarak nitelendirdiğini" aktardı. İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti ve Celil bölgesinin aralarında bulunduğu birçok yerde uyarı sirenleri çalmıştı.

Gözler Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 14

İSRAİL LÜBNAN'I VURDU

17.00  İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerinde, bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vurdu. İsrail'in topçu atışlarıyla Lübnan'a ait sınır üzerinde yer alan Dahayra ve Alma Şaab beldeleri arasındaki bazı noktaları hedef aldığı ifade edildi. Ayrıntıları okumak için tıklayın. 

16.45 İsrail ordusu, Lübnan sınırına yakın bir köyde yaşayanları evlerine kapanmaları, kapı ve pencerelerini kilitlemeleri konusunda uyararak olası silahlı bir saldırıdan şüphelenildiğini açıkladı. 

Gözler Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 15

16.20  İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 1799'a çıktı. Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda yaralanan ve hayatını kaybedenler eş-Şifa Hastanesi'ne ambulanslar ve sivil araçlarla nakledildi.

Gözler Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 16

16.10 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-Hamas çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Gerginliğin artarak bölgeye yayılması ihtimalinden endişeliyiz. Camilerin hastanelerin ve sivil yerleşim yerlerinin bombalanması gibi saldırıları kabul etmediğimizi ve etmeyeceğimizi açıkça söylüyorum. 360 kilometrekareye sıkışmış 2 milyon insanın elektriğini suyunu gıdasını kesmek en temel insan haklarının ihlalidir.'' dedi. Haberin ayrıntıları için tıklayın. 

16.00 Dışişleri Bakanlığı tarafından, "2,5 milyonluk Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi, bunun insanlıkta da yeri yoktur." açıklaması yapıldı. Haberin ayrıntıları için tıklayın. 

Gözler Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 17

15.10 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden hava saldırıları neticesinde sivillerin gidecek güvenli bir yerinin kalmadığı konusunda uyardı. Haberin ayrıntılarını okumak için tıklayın. 

15.00 Uluslararası Af Örgütü Kriz Kanıt Laboratuvarı, Gazze'yi vuran İsrail askeri birliklerinin beyaz fosforlu top mermileriyle donatıldığını doğruladı. Haberin ayrıntınları için tıklayın. 

Gözler Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 18

İSRAİL SAVUNMA BAKANI: GAZZE SALDIRISI UZUN SÜRECEK

14.45 İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant,  Hamas'ı yok etmeye kararlı olduklarını belirtti. Gallant, "Gazze saldırısı uzun sürecek, güçlü ve kalıcı etkileri olacak. Hamas'ın askeri kapasitesini yok edeceğiz." dedi. Ayrıntılar için tıklayın. 

14.30 Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail güçlerinin atı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu. 

Gözler Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 19

HİBULLAH: EYLEM ZAMANI GELDİĞİNDE BİZ DE HAREKETE GEÇECEĞİZ

14.00 Lübnan’daki Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin "eylem zamanı geldiğinde harekete geçeceklerini" söyledi. Naim, cuma namazının ardından Beyrut’un Dahiye bölgesinde düzenlenen Gazze ile dayanışma gösterisinde konuştu. İsrail’in tüm planlarını izlediklerini belirten Naim, detay vermeksizin "Hizbullah kendi vizyonu dahilinde çatışmaya katkıda bulunuyor ve herhangi bir eylem zamanı geldiğinde biz de harekete geçeceğiz." dedi. Hamas’ın İsrail’e yönelik eylemlerinden övgüyle söz eden Naim, bu saldırıyla İsrail’in ne kadar zayıf olduğunun ortaya çıktığına işaret etti.

Gözler Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 20

13.50 Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla sivilin 24 saatte taşınması yönündeki çağrısı dehşet verici olduğunu belirtti. BM, "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor ve çöküşün eşiğinde." açıklamasını yaptı.

Gözler Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 21

13:15 İsrail polisi,  işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya sert giriş kısıtlamaları uygulayarak Cuma Namazı vaktinde camiyi neredeyse boş bıraktı. Çok sayıda İsrail polisi Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde konuşlandı ve ara sokaklara bariyerler dikti. 

Gözler Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 22

GAZ BOMBASI VE PLASTİK MERMİ İLE MÜDAHALE

İsrail polisinin camiye yalnızca 70 yaş üstü ibadet edenlerin girmesine izin verdiği belirtildi. Görgü tanıkları, Eski Şehir bölgesinin İsrail polisinin burada yaşamayanların girişine izin vermediği bir "askeri kışlaya" benzediğini söyledi. İsrail polisinin ayrıca talimatlara uymayan kişilere gaz bombası ve plastik mermi ile müdahale ettiği belirtildi.

Gözler Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 23

13.00 Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan ilk uçak Mısır'a iniş yaptı. Türk Kızılayı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, uçağın, Gazze için Türk vatandaşlarının desteğiyle temin edilen yardım malzemelerini taşıdığı belirtildi. Askeri uçak, Milli Savunma Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğiyle Gazzelilere yardımları ulaştıracak.

Gözler Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 24

12.45 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail'in Gazze'ye yönelik bir kara harekatının "kesinlikle kabul edilemez" düzeyde sivil kayıplara yol açacağını söyledi. Putin, yerleşim bölgelerinde ağır silahlar kullanmanın "tüm taraflar için ciddi sonuçlar doğuracağını" belirterek,  "Ve en önemlisi, sivil kayıplar kesinlikle kabul edilemez olacaktır. Şimdi asıl önemli olan akan kanı durdurmaktır." dedi. Haberin ayrıntılarını okumak için tıklayın.

Gözler Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 25

11.32: UNICEF, "Gazze'den gelen görüntüler korkunç. Kurbanlar arasında çok sayıda çocuk var. 1 milyon kişinin gideceği güvenli bir yeri yok. Bu kabul edilemez, şiddet derhal son bulmalı." açıklamasını yaptı.

Gözler Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 26

10.30: Hamas İsrail'in dün gece yaptığı saldırılarda 13 rehinenin öldüğünü açıkladı. Ölen rehineler arasında İsrail vatandaşlarının dışında yabancıların da olduğu belirtiliyor.

10.05: ABD Savuma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'e gitti.  

08.32: Gazze Şeridi'ndeki hükümete bağlı medya ofisi, kentteki vatandaşlara "işgalin psikolojik savaş kapsamındaki girişimlerine aldırış etmemeleri" çağrısında bulundu.

07.15: İsrail ordusu, "Gazze askeri operasyonların gerçekleştiği bir bölge. bu tahliye kendi güvenliğiniz için. Önümüzdeki günlerde gazze'de önemli faaliyetlerde bulunulacak." dedi.

06.45 Birleşmiş Milletler: İsrail ordusu, Gazze'deki 1 milyon 100 bin Filistinlinin güneye kaydırılmasını istedi.

Gözler Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 27

02.26 Birleşmiş Milletler, Gazze'de 423 binden fazla insanın yerinden edildiğini açıkladı.

02.00 İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerini hedef alan son saldırılarında 53 Filistinli öldü, onlarcası yaralandı.

01.50 İsrail Meclisi (Knesset), Gazze Şeridi'yle yaşanan çatışmalar boyunca çalışacak "acil durum hükümeti" kurulmasını onayladı.

00.17 İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullanarak sivilleri ciddi ve uzun süreli yaralanma riskiyle karşı karşıya bıraktığını duyurdu.

Gözler Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 28

İSRAİL - HAMAS ÇATIŞMALARI

Hamas'ın askeri kanadı İzzettin Kassam tugayları geçtiğimiz hafta İsrail topraklarında saldırıya başladı. Karadan ve havadan yapılan koordineli saldırılarla 1973 yılından beri ilk kez İsrail topraklarında çatışmalar görüldü. 

Konser alanlarını da basan Hamas militanları rehine alırken çok sayıda sivili de öldürdü. Günlerdir devam eden çatışmalarda İsrail'in can kaybı 200'den fazlası asker olmak üzere bin 300'ü aştı. 

Gözler Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 29

İsrail ise Gazze'yi abluka altına alarak saldırılara sert yanıt veriyor. Gazze'ye insani yardımlar dahil olmak üzere her türlü ihtiyaç malzemelesinin tedariği kesilmiş durumda. İsrail'in birçok noktaya düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı bin 400'ü aştı.

Gözler Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 30
Gözler Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 31
Gözler Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 32
Gözler Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 33
Gözler Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 34
Gözler Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 35
Gözler Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 36
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