Gözler Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün)

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Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail
çatışmalarında 8. gün)
İsrail’in Gazze’de yaşayan siviller için verdiği 24 saatlik süre doldu. İsrail, Gazze’de sivil - savaşçı ayrımı yapmadan yüz binlerce insanın yaşadığı yerleşim yerlerini yok etmeye hazırlanıyor. Sekizinci gününe giren çatışmalarda, İsrail jetleri gece boyunca Gazze’yi bombalamayı sürdürdü. Kapsamlı operasyon öncesinde bir grup İsrail askeri Gazze içlerine keşif amaçlı girdi. Gece boyunca Lübnan sınırı ve Batı Şeria’da da hareketlilik vardı. İsrail Ordu Sözcüsü yaptığı açıklamada, ordunun harekat için emir beklediğini söyledi. Hedeflerinin Hamas’ın askeri kapasitesini yok etmek olduğunu söyleyen sözcü, Hizbullah’ın hareketlerini izlediklerini de aktardı.
İsrail’in sivillerin Gazze’yi boşaltması için verdiği süre doldu.
İsrail Gazze hattında gergin bir bekleyiş var.
Kara, hava ve denizden abulakaya alınan Gazze’de bombardıman da sürüyor.
İsrail jetleri, gece boyunca Gazze’yi bombaladı.
Bombardıman sırasında bir konvoy da hedef alındı, 70 kişi yaşamını yitirdi.
Kapsamlı kara hareakatı öncesinde ise dün gece İsrail ordusu, sızma harekatı gerçekleştirdi.
Harekatta, sınıra yakın bölgede İsrailli rehinelere ait cansız bedenlerin alındığı belirtildi.
Sabah saatlerinde açıklama yapan İsrail Ordu Sözcüsü, ordunun kara harekatı için hazır olduğunu söyledi.
Hedeflerinin, Hamas’ın askeri kapasitesini yok etmek olduğunu söyleyen sözcü, Lübnan sınırında da tansiyonun yüksek olduğunu, Hizbullah’ın hareketlerinin de yakından takip edildiğini söyledi.