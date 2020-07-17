Libya'da ateşkes çabaları

Haber, Londra merkezli Şarkulevsat gazetesinde yer aldı.

Hafter'e yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, üst düzey askeri ve siyasi yetkililerden oluşan ABD heyeti, Hafter ile gizli bir görüşme yaptı. Kendisine, "yeni bir ateşkes anlaşmasını kabul etmesi, petrol hilali bölgesinden tüm askeri varlığını çekmesi ve bu bölgede Birleşmiş Milletler gözetiminde Avrupalı bir barış gücünün bulunmasını kabul etmesi" teklifinde bulundu.

Hafter'in bu çekilmeyi kabul etmesine karşılık Başbakan Fayiz es-Serrac liderliğindeki hükümetin de Sirte ve Cufra'ya operasyon başlatmayacağı ifade edildi.