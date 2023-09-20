Libya'da sel bölgelerinde en az 36 resmi kurum çalışma yapıyor

UBH Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bakan Bedreddin et-Tumi, Birleşmiş Milletler (BM) Libya İnsani Yardım Koordinatörü Georgette Gagnon ile bir araya geldi.



Görüşmede, afet yaşanan kentlerde iyileştirme çalışmaları ve insani destek koordinasyonuna ilişkin konular ele alındı.



UBH'ye bağlı en az 36 icracı kurumun selden etkilenen bölgelerde çalışmalar yaptığını belirten Tumi, BM ile kriz yönetiminde karşılıklı deneyim ve bilgi değişimi yapıldığını, sürekli iletişim halinde olunduğunu ifade etti.



Tumi, Gagnon'a, hükümetin çalışma planına ilişkin şunları aktardı:



"Hükümetin planı birbiriyle bağlantılı üç yoldan ilerliyor. Başta arama kurtarma çalışmaları, cesetlerin çıkarılması ve insani yardım hizmetlerinin sunulması olmak üzere, ardından durum değerlendirmesi ve bulunulan aşamadaki önceliklerin tespiti geliyor. Son olarak iyileştirme ve yeniden imar çalışmaları yapılıyor."



LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ



Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.



Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, dün çevrim içi katıldığı BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, Libya'daki selde 3 bin 998 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 ila 9 bin kişinin hala kayıp olduğunu söylemişti.