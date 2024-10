Lübnan'da son durum | İsrail Beyrut'u yeniden bombaladı

EL KASSAM TUGAYLARI LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ



Hamas'a bağlı bir medya kuruluşunun bildirdiğine göre, Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları'nın liderlerinden Said Atallah, İsrail'in Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentindeki bir Filistinli mülteci kampına düzenlediği saldırıda üç aile üyesiyle birlikte öldürüldü. İsrail saldırı hakkında açıklama yapmadı.



İSRAİL'İN ARTAN SALDIRILARI



Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.



Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1411 kişi öldü.



Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.



Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.



İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.



Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.