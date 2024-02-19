Macaristan ABD ile "İsveç'in NATO üyeliğini" görüşmeyi reddetti

Macaristan hükümeti, AB'li senatörlerle, İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda Budapeşte'de yapılacak toplantıyı reddettiği öne sürüldü. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, daha önce parlamentonun bahar oturumunda teklifi onaylayacağını söylemişti.

Macaristan ABD ile "İsveç'in NATO üyeliğini" görüşmeyi reddetti

Budapest Times'ın haberine göre, New Hampshire Demokrat Senatörü ve Senato Gözlemci Grubu Eş Başkanı Jeanne Shaheen, Pazar günü düzenlediği basın toplantısında "bu adımdan dolayı duyduğu hayal kırıklığını" dile getirdi.

Shaheen, 'ın İsveç'in üyeliğini onaylamayan son NATO üyesi olduğunu hatırlattı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, daha önce parlamentonun bahar oturumunda teklifi onaylayacağını söylemişti.

delegasyonu, Macaristan'ı onay vermeye teşvik etmek için Kongre'ye bir karar tasarısı sunacaklarını söyledi.

Heyette, Senatörler Thom Tillis ve Chris Murphy de yer alıyor.

TBMM'nin, 23 Ocak'ta İsveç'in başvurusunu onaylamasının ardından Macaristan, İskandinav ülkesinin, ittifaka üyeliğini henüz onaylamayan tek NATO müttefiki oldu.

Yeni bir üyenin kabulü, tüm NATO üyelerinin oybirliğiyle desteğini gerektiriyor.

İsveç ve , Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş başlatmasının ardından Mayıs 2022'de NATO üyeliği için başvuruda bulunmuştu.

Finlandiya Nisan 2023'te 31. üye olarak ittifaka katıldı.

ABD'den Macaristan'a "İsveç" ziyareti

ABD'den Macaristan'a "İsveç" ziyareti

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...