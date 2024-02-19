Macaristan ABD ile "İsveç'in NATO üyeliğini" görüşmeyi reddetti

Budapest Times'ın haberine göre, New Hampshire Demokrat Senatörü ve Senato NATO Gözlemci Grubu Eş Başkanı Jeanne Shaheen, Pazar günü düzenlediği basın toplantısında "bu adımdan dolayı duyduğu hayal kırıklığını" dile getirdi.



Shaheen, Macaristan'ın İsveç'in üyeliğini onaylamayan son NATO üyesi olduğunu hatırlattı.



Macaristan Başbakanı Viktor Orban, daha önce parlamentonun bahar oturumunda teklifi onaylayacağını söylemişti.



ABD delegasyonu, Macaristan'ı onay vermeye teşvik etmek için Kongre'ye bir karar tasarısı sunacaklarını söyledi.



Heyette, Senatörler Thom Tillis ve Chris Murphy de yer alıyor.



TBMM'nin, 23 Ocak'ta İsveç'in başvurusunu onaylamasının ardından Macaristan, İskandinav ülkesinin, ittifaka üyeliğini henüz onaylamayan tek NATO müttefiki oldu.



Yeni bir üyenin kabulü, tüm NATO üyelerinin oybirliğiyle desteğini gerektiriyor.



İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş başlatmasının ardından Mayıs 2022'de NATO üyeliği için başvuruda bulunmuştu.



Finlandiya Nisan 2023'te 31. üye olarak ittifaka katıldı.