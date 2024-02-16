ABD'den Macaristan'a "İsveç" ziyareti

İki partili bir ABD Kongre heyeti, pazar günü Macaristan'a "NATO ziyareti" düzenleyecek.

Parlamento, kış tatilinin ardından yeniden toplanmaya hazırlanırken, İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması için Budapeşte üzerindeki baskı artıyor.



Tüm üyelerin desteğini gerektiren bir süreç olan İsveç'in başvurusunu onaylamayan tek NATO ülkesi olan Macaristan'ın ABD ile ilişkileri bozuldu ve bu gerilim, müttefikleri arasında endişelere yol açtı.



İsveç, Mayıs 2022'de, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte tarihi bir politika değişikliğine giderek NATO'ya katılmak üzere başvuruda bulunmuştu.



Rusya ile diğer AB ülkeleri ve çoğu NATO üyesinden daha iyi ilişkileri olan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, hükümetinin İsveç'in ittifaka katılmasını desteklediğini söylese de yasa yine de askıda kaldı.



ABD Büyükelçiliği cuma günü yaptığı açıklamada, senatörlerin "NATO ve Macaristan'ın karşı karşıya olduğu stratejik konulara odaklanan bir görev için" Macaristan'a gideceklerini duyurdu.



ABD Büyükelçisi David Pressman, bu ay yaptığı açıklamada "İsveç'in NATO üyeliğinin ABD'nin ulusal güvenliğini ve bir bütün olarak ittifakın güvenliğini doğrudan etkileyen bir konu olduğunu" söyledi.



İktidardaki Fidesz partisinin parlamento grubu, İsveç'in NATO teklifinin, parlamento şubat sonunda yeniden toplandığında onaylanabileceğini söyledi.

İsveç dışişleri bakanı Tobias Billström de çarşamba günü yaptığı açıklamada, Macaristan'ın başvuruyu yakında onaylamasını beklediğini söyledi.