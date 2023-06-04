Macron geri adım atmadı: Tartışmalı yasa onaylandı

Fransa'da emeklilik yaşını 2 yıl uzatan ve nisanda yasalaşan tartışmalı reformun uygulanmasına ilişkin kararnameler, Resmi Gazete'de yayımlanmaya başladı. Yapılan uzun protestolara rağmen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tasarının gerekli olduğunu savunmuştu.

Macron geri adım atmadı: Tartışmalı yasa onaylandı
Reforma karşı çıkan Fransızlar protestolar düzenledi (Haziran 2023, AFP)

Yasanın emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran uygulama kararnamesi, sendikaların kararlaştırdığı, 6 Haziran'da 14'üncüsü düzenlenecek kitlesel protestolardan iki gün önce yayımlandı.

Eylülde uygulanması beklenen yasanın Resmi Gazete'de yayımlanan ilk kararnameleri, emeklilik yaşını kademeli uzatmayı içeren tartışmalı iki madde oldu.

Toplam 31 maddeden oluşan yasaya göre itfaiyeciler, polisler ve hava trafik kontrolörleri gibi kamu sektöründekiler, bazı durumlarda hala 64 yaşından önce emekliye ayrılabilecek, ayrıca erken çalışmaya başlayıp gerekli 43 yılı tamamlayanlar da erken emekli olabilecek.

Macron geri adım atmadı: Tartışmalı yasa onaylandı - 1 Mart ayında Meclis'te yasanın onaylanmasının ardından solcu milletvekilleri "Sokakta görüşürüz" dövizleri açmıştı (AFP)

Öte yandan ülke genelinde kitlesel protestolar ve yoğun muhalefete rağmen Parlamentoda oylamadan kabul edilen yasanın geri çekilmesini öngören bir tasarı da 8 Haziran'da Ulusal Mecliste görüşülecek.

REFORMU
'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Polis, protestoculara sert müdahale etmiş, ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanmıştı.

Ülke genelinde 16 Mart'tan itibaren düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.

MACRON: İHTİYAÇ VARDI

Fransa Cumhurbaşkanı  reformunun yol açtığı öfkeyi duyduğunu ancak düzenlemenin gerekli olduğunu belirten Macron, "Herkesin emekliliğini garanti altına almak için bu değişikliklere ihtiyaç vardı." ifadelerini kullanmıştı. 

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