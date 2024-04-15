Macron: Ortadoğu'da çatışmanın tırmanmaması için her şeyi yapacağız

İsrail ile İran arasında süren gerilime ilişkin Fransa'dan ilk açıklama geldi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, mevcut uluslararası durumdan duyduğu endişeyi gerekçe göstererek, yerel yetkililere sinagoglar ve Yahudi okulları çevresinde güvenliği artırma talimatı verdi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Fransa'nın, Ortadoğu'da İsrail ve İran arasındaki çatışmanın daha da tırmanmasını önlemek için elinden geleni yapacağını söyledi.



Bugün BFM TV ve RMC radyosuna konuşan Macron, "Hepimiz olası bir tırmanıştan endişe duyuyoruz" dedi ve İran'ın, İsrail'in Şam saldırısına orantısız bir yanıt verdiğini belirtti.

Ortadoğu'da durumun şu anda çok istikrarsız olduğunu ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bugün konuşacaklarını söyleyen Macron, Fransa'nın ayrıca bölgedeki diğer ülkelerle de temasta olduğunu ifade etti.



Fransa Cumhurbaşkanı, hazırlıkları süren Paris Olimpiyatları ile ilgili de değerlendirme yaptı. Macron, olimiyatların açılış töreninin, bir güvenlik tehdidi durumunda Seine nehrinden ulusal stadyuma taşınabileceğini söyledi.