Maden devlerine Brezilya'daki baraj felaketi için 9,7 milyar dolarlık fatura

Brezilya'da 2015 yılında Fundão barajının çökmesi, 19 kişinin ölümüne yol açan dev bir toprak kaymasına neden oldu.

Aynı zamanda Rio Doce Nehri'ni de ciddi şekilde kirletti ve Atlantik Okyanusu'na giden su yolunu tehlikeye attı.



Yargıç Vinicius Cobucci, şirketlerin "manevi zararlardan" ve olaydan etkilenenlerin yaşadığı duygusal sıkıntı gibi etkilerden de sorumlu olduğunu söyledi.



2015'ten itibaren enflasyona göre ayarlanacak paranın devlet fonuna aktarılacağını ve barajın çökmesinden etkilenen bölgedeki proje ve girişimlerde kullanılacağını da sözlerine ekledi.



ÜLKENİN EN KÖTÜ ÇEVRE FELAKETİ



Minas Gerais eyaletinde de 700 kişinin yerinden olmasına neden olan felaket, ülkenin en kötü çevre felaketlerinden biri olarak değerlendiriliyor.



Baraj patladığında, Bento Rodrigues köyünü yok eden zehirli çamur seli ortaya çıktı.



Ayrıca 650 kilometre uzaklıktaki Rio Doce Nehri'ni ve Atlantik Okyanusu'nu da kirleterek doğa yaşamını yok etti ve yüz binlerce insanın içme suyunu kirletti.



2016 yılında yayınlanan bir rapor, barajın çökmesinin tasarım kusurlarından kaynaklandığını ortaya çıkardı.

DEPREM HIZLANDIRMIŞ OLABİLİR



Raporda, barajın patladığı gün meydana gelen küçük bir depremin de yıkılmayı "hızlandırmış" olabileceği belirtildi.



Felaket, madencilik sektöründeki güvenlik politikalarının yoğun şekilde incelenmesine yol açtı.



BHP ve Vale ayrıca Birleşik Krallık'ta 700 binden fazla davacının bulunduğu toplu davayla karşı karşıya.



Ocak 2019'da aynı eyalette Brumadinho kasabası yakınlarında Vale'ye ait başka bir atık barajı çökerek 270 kişinin ölümüne neden olmuştu.

