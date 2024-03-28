Magnus Carlsen'i, 10 yaşındaki "Satrancın Messi'si" yendi

Yıllardır satranç denildiğinde ilk akla gelen isim Magnus Carlsen. Carlsen satranç sporunda zirvedeki yerini koruyor olsa da 10 yaşındaki bir çocuk olan Faustino Oro, oynadıkları kısa oyunda Carlsen'i şah mat etmeyi başardı.
İkilinin 23 Mart tarihinde oynadığı maçta 10 yaşındaki Arjantinli çocuk sadece 38 saniyede Carlsen'i mat etti. Oynadıkları maçın görüntülerini Oro YouTube hesabında yayınladı.
BU İLK ZAFERİ DEĞİL
Oyun hızlı bir şekilde küçük çocuğun lehinde ilerledi. Oro oyunun sonlarına doğru avantajı ele geçirerek, "Bu oyunu kaybedersem satrançtan emekli olurum" dedi.
Carlsen oyunu kazanamayacağı bir noktaya gelerek oyundan çekildi ve çocuk mücadeleyi kazanmış oldu.
Faustino Oro daha önce satrancın "büyük ustaları" Daniel Naroditsky ve Hikaru Nakamura'yı da yenmişti.
KASPAROV'UN KARŞISINDA SIKILMIŞTI
Magnus Carlsen'in genç yaşlarda satrancın en büyük ustalarından olarak görülen Garry Kaparov ile oynadığı maçta sıkılarak kalkıp yürüdüğü görüntüler sosyal medyada yıllardır ilgi görüyor.
Carlsen şimdi benzer yaşlarda bir çocuk tarafından oldukça hızlı bir şekilde mağlup edildi.
10 yaşındaki Oro'nun bu başarısını küçümseyenler de yok değil. Büyük ustalardan Anish Giri, "Bu heyecanı anlamıyorum, Carlsen onu muhtemelen uzun bir klasik satranç oyununda yener, özellikle de 14 ya da 16 oyunda" ifadelerini kullandı.
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