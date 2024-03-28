Magnus Carlsen'i, 10 yaşındaki "Satrancın Messi'si" yendi

KASPAROV'UN KARŞISINDA SIKILMIŞTI

Magnus Carlsen'in genç yaşlarda satrancın en büyük ustalarından olarak görülen Garry Kaparov ile oynadığı maçta sıkılarak kalkıp yürüdüğü görüntüler sosyal medyada yıllardır ilgi görüyor.



Carlsen şimdi benzer yaşlarda bir çocuk tarafından oldukça hızlı bir şekilde mağlup edildi.



10 yaşındaki Oro'nun bu başarısını küçümseyenler de yok değil. Büyük ustalardan Anish Giri, "Bu heyecanı anlamıyorum, Carlsen onu muhtemelen uzun bir klasik satranç oyununda yener, özellikle de 14 ya da 16 oyunda" ifadelerini kullandı.