Mahalledeki tek bahçeli evin sahibi: 50 milyon doları reddetti

Avustralya'da bahçeli bir evde yaşayan ailenin evinin etrafına banliyo tipi bir mahalle inşa edildi.



Civarda bahçesi olan tek ev olarak kalan evin geniş arazisi için müteahhitler birbiri ardına tekliflerini sıraladı.



Aile, evlerini satmaları için teklif edilen 50 milyon doları reddederek bahçelerine sahip çıktı.



Ancak aile, yaşadıkları yerden taşınmak için yapılan büyük nakit tekliflerini reddetmeye devam ediyor.



Zammit ailesi uzun yıllardır Sidney'in batısındaki Quakers Hill'deki 20 bin metrekarelik mülkün sahipleri.



Arazi oldukça garip bir şekilde, sonsuzluk gibi görünen tek tip evlerin arasında yer alıyor.



Onlarca yıldır tam olarak olduğu yerde duruyor, tıpkı mülk sahibi aile gibi.



Aile ne olursa olsun bahçeli evlerinin satılmasına ve yerine tıpkı bahçelerini çevreleyen diğer evler gibi tek tip yapılar dikilmesine karşı çıkıyor.



Aile mülklerini yerle bir etmek ve arsaya bir sürü pahalı ev yapmak isteyenlere "hayal kurmaya" devam etmelerini söylüyor.



Ev sahibi Diane Zammit, eskiden bölgenin ayırt edici özelliğinin "küçük kırmızı tuğlalı evler ve kulübelerle dolu tarım arazileri" olduğunu belirtti.



Aile, eskiden her evin benzersiz olduğu ve bolca yeşil alan bulunan mahallelerini özlemle anıyor.