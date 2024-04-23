Manş Denizi'ndeki botta izdiham: 5 göçmen hayatını kaybetti

Fransız yetkililer, Manş Denizi'ni geçmeye çaşlışan 110 kişilik bottaki 5 göçmenin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölümlerin bir izdiham sırasında meydana geldiği belirtildi.

Manş Denizi'ndeki botta izdiham: 5 göçmen hayatını kaybetti

Manş Denizi'nş geçmeye çalışan beş hayatını kaybetti.

polis sözcüsü Salı günü yaptığı açıklamada, yerel La Voix duNord gazetesinin daha önce verdiği bir haberi doğruladı.

Açıklamada, beş göçmenin Manş Denizi'ni geçmeye çalışırken hayatını kaybettiği, birinin ise yaralandığı bildirildi.

Fransa'nın kuzeyindeki yerel yetkililerden yapılan açıklamada, botta 110 kişinin olduğu belirtildi.

Bir sözcü, Fransa sahil güvenliğinin, göçmenlerin Manş Denizi'ni geçme girişimleriyle bağlantılı olarak denizde çok sayıda arama-kurtarma operasyonu yürüttüğünü söyledi.

Sahil güvenlik yetkilisi ölümlerin bir izdiham sırasında meydana geldiğini söyledi.

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