Meksika'da aynı şehrin iki belediye başkanı adayı öldürüldü

Meksika'da Ulusal Eylem Partisi'nden (PAN) Armando Perez ve iktidardaki Morena'dan Miguel Angel Reyes araçlarında kurşunlanarak öldürülmüş halde bulundu.

Her iki adayın da 2 Haziran'da yapılacak seçimlere katılması planlanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, cinayetlerin "talihsiz" olduğunu söyledi.



Meksika'da 2006'dan bu yana 80'den fazla belediye başkanı, organize suç çeteleri tarafından öldürüldü.

