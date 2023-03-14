Merapi yanardağında hareketlilik sürüyor

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Önleme Merkezi (CVGDM), 11 Mart’ta tekrar faaliyete geçen Merapi yanardağının 11 Mart’tan sonraki 24 saatte 54 kez kül püskürttüğünü duyurdu.

Yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamada tehlike arz eden bir durumun olmadığını, dikkatli bir şekilde günlük yaşama devam edilebileceğini duyurmuştu. Söz konusu uyarıların halihazırda geçerli olduğu ve tahliye gerektiren bir durumun yaşanmadığı vurgulandı.