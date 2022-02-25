Merkel markette cüzdanını çaldırdı

Angela Merkel, süpermarkette alışveriş arabasına astığı cüzdanının çalındığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.02.2022 - 15:29

Merkel markette cüzdanını çaldırdı
Angela Merkel, 16 yıl sürdürdüğü başbakanlık görevini geçen yıl aralık ayında bıraktı.

Eski Başbakanı 'in cüzdanını çaldırdığı öne sürüldü.

Bild gazetesinde yer alan habere göre, Merkel'in, Berlin'de süpermarkette alışveriş arabasına takılı çantasında bulunan cüzdanı çalındı.

Merkel, Friedrich Caddesi'ndeki 53 numaralı karakola giderek şikayetçi oldu.

Hırsızlığın yaşandığı sırada Merkel'in yanında korumaları da bulunuyordu.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, 67 yaşında bir kadının cüzdanının çalındığı doğrulandı ancak kişiye ilişkin bilgi verilmedi.

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