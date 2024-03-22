Mikroplastikler insanlık tarihini yok edebilir! Viking ve Roma mezarlarında da bulundu

MARIANA ÇUKURU'NDAN EVEREST DAĞI'NA



Ayrıca gezegenin en derin yeri olan Mariana Çukuru'ndan Everest Dağı'nın tepesine kadar dünyanın hemen hemen her yerinde bulunuyorlar.



York Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Profesör John Schofield, "Daha önce bozulmamış, araştırmaya hazır arkeolojik kalıntılar olduğunu düşündüğümüz şeylerin aslında plastiklerle kirlenmiş olduğunu anladık. Buna 1980'lerin sonlarında örneklenen ve depolanan birikintiler de dahil" diye konuştu.



Ekip, bu çalışmanın, mikroplastiklerin arkeolojik alanlara girip girmediğini görmek için yapılan bir pilot çalışma olduğunu söyledi.



Araştırmacılar, tespit edilen mikroplastiklerin çoğalması halinde, birçok tarihi miras alanında artan bozulma ve potansiyel bilgi kaybı nedeniyle insanlık tarihinin risk altında olacağını belirtti.

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