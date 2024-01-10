Et ürünlerinin yüzde 90'ı kansere sebep olan mikroplastikler içeriyor

Şişelenmiş suyun toksinlerle yüklü olduğunun tespit edilmesinden bir gün sonra yapılan bir çalışmaya göre et ve bitki bazlı alternatiflerinin çoğu kansere neden olan mikroplastikler içeriyor.

Bilim insanları tavuk parçaları, dana biftekleri, balık filetoları ve bitki bazlı burgerler dahil olmak üzere 16 protein türünü test etti. Testler insanların seçtikleri protein kaynağı ne olursa olsun plastik tükettiklerini gösterdi.

Test edilen et ürünlerinin yüzde 90'ı bilim insanlarının hayati organlarda birikebileceğinden korktuğu mikroplastikleri içeriyor.