Serumda mikroplastiğe rastlandı! 1 litrede 65 mikroplastik

Serumlarda mikroplastiğe rastlandı. Bu durum insan sağlığını tehdit ediyor.



Bir litre serumda 65 mikroplastik tespit ettiklerini söyleyen Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğetim Üyesi Prof. Dr. Sedat Gündoğan, "Farklı markadan aldığımız serum ürünlerinin içinde 1 litrede 65 adet olacak şekilde mikroplastik olduğunu tespit ettik. Zaten bu bulgular daha önce yapılan başka çalışmalardaki bulgularla da örtüşüyordu. Örneğin kanda yapılan bir çalışmada kan plaklarında oluşan var olan plastiklerin kalp krizi riskini çok ciddi miktarda ortaya koyuyordu." açıklamasında bulundu.



Araştırma, Adana'nın Çukurova Üniversitesi ile Danimarka'daki Roskilde Üniversitesi'ne ait. İki üniversitenin akademisyenleri, mikroplastiklerle ilgili ortak bir çalışmaya imza attı. PVC ve polipropilen ambalajlı serumlar incelendi. İçlerindeki sıvılarda mikroplastik olup olmadığı araştırıldı. Sonuç çarpıcı. 1 litrede 65 mikroplastik tespit edildi.



Prof. Dr. Gündoğan, "Yakın zamanda yapılan çalışmalar plastiğin perkinsonla alzheimerla demansla kalp kriziyle tümör oluşumuyla çok ciddi ilişkileri olduğunu ortaya koyuyordu. bunun yanında sadece plastik olarak düşünmemek lazım plastik yapılırken kullanılan kimyasallar da çeşitli kanser vakaları ve hormonal bozukluklarla doğrudan ilişkili olarak nitelendiriliyor." değerlendirmesinde bulundu.



Tedavi olmak isterken farklı sağlık sorunlarıyla karşılaşılabileceğini, bu nedenle önlem alınması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Gündoğan, "Bu plastiklerin bu alanda kullanımının sınırlandırılması gerekiyor. ve bu anlamda ciddi testlerin ve kontrollerin yapılarak mümkün olduğunca cam serum ambalajlarının kullanılması yerinde olacaktır." dedi.