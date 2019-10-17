Fransa'da başörtülü Müslüman kadının kendisine sözlü saldırıda bulunan ve başörtüsünü çıkarmasını isteyen aşırı sağcı milletvekili Julien Odoul hakkında suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, başörtülü kadının, kendisine sözlü saldırıda bulunan ve başörtüsünü çıkarmasının isteyen milletvekili hakkında Dijon Savcılığına ve Paris Mahkemesine suç duyurusunda bulunacak.

Le Monde gazetesinde yayımlanan açık mektupta, aralarında ünlü Fransız aktör Omar Sy ve gazeteci Alain Gresh'in de bulunduğu 90 akademisyen, sanatçı, yönetmen, aktör ve gazeteci, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan, Odoul'un birkaç gün Müslüman kadına yaptığı sözlü saldırısını kınamasını istemişti.

İnsanların dini aidiyetleri nedeniyle hakarete ve saldırıya uğramasının ve ırkçılığa maruz kalmasının kabul edilemeyeceği belirtilen mektupta, Macron'un başörtülü veya başörtüsüz Müslüman kadınların toplumda yeri olduğunu, Müslümanların ayrımcılığa maruz kalmaması gerektiğini açıklaması gerektiği ifade edilmişti.

Mektupta, sağcı ve solcu siyasetçilerin de laikliği kullanarak özellikle Müslüman kadınlara ayrımcılık yapmaktan kaçınmadığının altı çizilmişti.

Aşırı sağcı Odoul, geçen hafta Besançon'da düzenlenen bir toplantıda Müslüman kadından oğlunun yanında başörtüsünü çıkarmasını istemişti ve kendisine sözlü saldırıda bulunmuştu.

Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, pazar günü yaptığı açıklamada, başörtüsünün toplumda istenmediğini savunarak okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtüsü takmasına ilişkin, "Yasa başörtüyü yasaklamıyor ancak yerel yönetimlerin başörtüyü yasaklanmasını teşvik edebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.