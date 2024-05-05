Trump'tan "beyaz karşıtı nefretle" mücadele yemini

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD genelinde yayıldığını iddia ettiği "beyaz karşıtlığı" olarak adlandırdığı duyguyla mücadele etme yemini etti. Trump'ın bazı destekçileri çeşitli kamusal alanlarda farklı etnik kökenden insanları korumaya yönelik politikaların "beyaz insanların haklarını da koruyacak şekilde" yeniden tasarlanması gerektiğini iddia ediyor. Trump verdiği röportajda, "Bu ülkede kesin bir beyaz karşıtı duygunun olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanarak başkan olması halinde bununla mücadele edeceğinin sözünü verdi.

Trump'tan "beyaz karşıtı nefretle" mücadele yemini

Eski Başkanı , ABD'de "beyaz karşıtlığı" olarak adlandırdığı duyguyla mücadele etme sözü verdi.

Bu sözün, ırkçılıkla mücadele etmek ve çeşitliliği artırmak için oluşturulan hükümet ve kurumsal programları ortadan kaldırmaya çalışan müttefiklerini cesaretlendirmesi bekleniyor.

Şu anda 2024 seçimleri için yeniden başkan adayı olan Trump'ın bazı destekçileri sınıflarda, işyerlerinde ve hayır kurumlarında farklı etnik kökenden insanları korumaya yönelik politikaların "beyaz insanların haklarını da koruyacak şekilde" yeniden tasarlanması gerektiğini öne sürüyor.

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"YASALAR ÇOK ADALETSİZ"

Trump, salı günü yayınlanan bir röportajında, "Bu ülkede kesin bir beyaz karşıtı duygunun olduğunu düşünüyorum. Açıkçası bunun ele alınmasının çok zor bir şey olacağını düşünmüyorum. Ancak şu anda yasalar çok adaletsiz" diye konuştu.

Trump röportajda beyaz karşıtı önyargı örnekleri veya politikalar belirtmedi. Ancak Trump'ın kampanya web sitesi, "beyaz karşıtlığıyla mücadele için" çeşitli planlar ortaya koyuyor.

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OKULLARIN FONLARINI KESECEK

Trump'ın tekliflerinden biri, farklı ırklardan insanlar, LGBTQ üyeleri ve kırsal kesimdeki Amerikalılar da dahil olmak üzere, yetersiz hizmet alan toplulukların programlarına erişimlerinin değerlendirmesini talep etmek.

Kampanya mitinglerinde Trump, "ırksal önyargının kurumlarına sindirildiği" önermesine dayanan, akademik bir kavram olan eleştirel ırk teorisini öğreten okullardan fon kesme sözü verdi.

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İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARINDAN TEPKİ

İnsan hakları savunucuları, Trump'ın bu vaatlerini farklı ırklardan olan toplulukların eşit haklara sahip olmasını engelleme çabası olarak görüyor.

Trump'ın ortadan kaldırmak istediği programların yüzyıllardır belgelenen eşitsizlikleri tersine çevirmek için var olduğunu söylüyorlar.

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