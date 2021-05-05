Mısır'a 8 yıl sonra ilk ziyaret

Türkiye-Mısır ilişkilerinin normalleştirilmesi için gözler Kahire'ye çevrildi. 8 yıl sonra ilk kez Türkiye'den bir heyet Kahire'ye gitti. Heyete Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın başkanlık ediyor.



Önal, Kahire'deki temaslarının ilk gününde Mısırlı mevkidaşı Hamdi Sanad Loza ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.



Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Hafız, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda iki ülke arasında iki gün sürecek siyasi istişarelerin kahire'de başladığını belirtti.



Mısır Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, "İstikşafi görüşmeler iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili düzeyde ve bölgesel bağlamda normalleşmesine yol açabilecek gerekli adımlar üzerinde odaklanacaktır." ifadelerine yer verilmişti



Türkiye-Mısır ilişkileri 2013 yılında yaşanan darbenin ardından gerilmişti. Dönemin Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el Sisi'nin gerçekleştirdiği darbe ile Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yönetimi devrilmişti. Darbenin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler mashalatgüzar seviyesine düşürülmüştü..



Kahire'de gerçekleşecek ilk görüşmenin ardından iki ülke arasında bir dizi görüşmenin daha yapılabileceği belirtiliyor.



Görüşmelerde ilerleme sağlanması halinde ise iki ülkenin önce karşılık büyükelçi ataması, daha sonra da iki ülke dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi öngörülüyor.

