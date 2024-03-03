Mısır'dan 10 yıl aradan sonra Libya'nın Misrata kentine ilk sefer

Mısır Havayolları (EgyptAir), 10 yıl aradan sonra Libya'nın batısındaki Misrata kentine ilk tarifeli seferini düzenledi.

Mısır'dan 10 yıl aradan sonra Libya'nın Misrata kentine ilk sefer

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, EgyptAir'in Misrata Uluslararası Havalimanı'na uçuşlara başladığı belirtildi.

Düzenli olarak haftada bir uçuşun gerçekleşeceği kaydedilen açıklamada, seferin, EgyptAir'in 10 yılın ardından Misrata Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği ilk tarifeli sefer olduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, EgyptAir kargo uçaklarının Misrata'ya Ekim 2023'te seferlere başladığı bilgisi paylaşıldı.

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