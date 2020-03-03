Modi'den 137 milyon takipçisini üzen karar

137 milyon takipçisi bulunan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube'daki hesaplarını kapatabileceğini söyledi. Başbakan Modi, "Kendi sosyal medya platformlarımızı oluşturma zamanı geldi" dedi.

ntv.com.tr 03.03.2020 - 11:57 | Son Güncelleme : 03.03.2020 - 12:02

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter'dan sosyal medya hesaplarını kapatabileceğini açıkladı. Takipçileri ise, #NoSir etiketiyle Modi'yi bu kararından vazgeçirmeye çalıştı. 

Hindistan'ın milliyetçi görüşleriyle bilinen ve iyi kullandığı için "sosyal medya fenomeni" olarak nitelendirilen Başbakanı Narendra Modi, ülkesinin kendi sosyal medya platformları oluşturmasının zamanı geldiğini belirterek, Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube gibi yabancı kaynaklı platformlara adeta savaş açtı.

"Kendi sosyal medya platformlarımızı oluşturma zamanı geldi" diyen Modi, yabancı sosyal medya platformlarını kapatarak, yerli sosyal medya platformlarına geçebileceği sinyalini verdi.  

Hindistan Başbakanı Modi Twitter hesabından paylaştığı mesajda şöyle dedi:  “Bu pazar günü Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube gibi tüm sosyal medya hesaplarımdan vazgeçmeyi düşündüm. Hepinizi konuyla ilgili haberdar edeceğim.” 

Sosyal medyada toplamda 137 milyon takipçisi olan Modi’yi kararından vazgeçirmek için #NoSir etiketiyle paylaşımlar yapıldı. #NoSir etiketi kısa sürede dünyada trend oldu. 

Sosyal medyadaki en popüler liderlerden biri olan Hindistan Başbakanı Modi'nin Instagram’da 35 milyon, Facebook’ta 45 milyon ve Twitter’da 53 milyonun üzerinde takipçisi bulunyor. 

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