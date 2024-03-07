Moskova: NATO tatbikatı Rusya ile çatışma provası gibi görünüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üst düzey müttefiklerinden Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patrushev, NATO'nun devam eden tatbikatına ilişkin açıklama yaptı.

Interfax haber ajansının bildirdiğine göre, Patrushev, yaptığı açıklamada NATO'nun son askeri tatbikatının, "Rusya ile silahlı bir çatışmanın provası gibi göründüğünü" söyledi.

Patrushev, 14 Mart'a kadar sürecek olan tatbikatın istikrarı bozduğunu ve gerilimi arttırdığını belirtti.

Nordik Müdahale Tatbikatı, Norveç, İsveç ve Finlandiya'nın kuzeyinde gerçekleştiriliyor ve 13 ülkeden 20 bin asker katılıyor.



Tatbikat NATO'nun onlarca yıldır gerçekleştirdiği en büyük tatbikat olan Steadfast Defender 24'ün bir parçası ve Rusya sınırına kadar tüm toprakların savunabilir olduğunu göstermeyi amaçlıyor.



NATO'nun bir diğer tatbikatı, Türkiye'nin de katılımıyla Polonya'da gerçekleşiyor.

Buradaki tatbikata da 90 bin asker katılıyor.