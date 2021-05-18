Moskova'da son 124 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Rusya’da geçtiğimiz gün Fobos meteoroloji merkezi uzmanları, 17 Mayıs günü hava sıcaklığının 30 - 31 dereceye kadar çıkmasını beklediklerini bildirerek ‘sıcaklık alarmı’ verdiklerini açıklamıştı.

Fobos meteoroloji merkezinden Yevgeniy Tişkovets, tarafından yapılan açıklamaya göre Moskova’da hava sıcaklığının VDNKh Meteoroloji İstasyonu’nda 29,2, Balçug İstasyonu’nda ise 30,1 derece olarak ölçüldüğü ve son 124 yılın en yüksek sıcaklık rekorunun kırıldığını belirtti.

Sputnik’in haberinde Tişkovets, “Bugün, 18 Mayıs günü için meteorolojik gözlem tarihinin en yüksek sıcaklık rekoru kaydedildi. Bir önceki rekor, 1897’de (+29,1) kayıtlara geçmişti” ifadelerini kullandığını bildirdi.

TEMMUZ AYI İÇİN BİLE FAZLA SICAK

17 Mayıs’ta kaydedilen rekor sıcaklık sonrası açıklamada bulunan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Moskova Bölge İdaresi, 18 Mayıs günü Moskova bölgesinin bazı yerlerinde hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıkabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaydedilen 30,1 santigrat derecelik sıcaklığın Moskova için "temmuz ayı için bile fazla sıcak" bir seviye olduğu belirtilirken bu sıcaklıkların mevsim normallerinin 10 ila 11 derece daha yüksek olduğu bildirildi.

RUSYA'DA SICAKLIK REKORU