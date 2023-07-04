Moskova'ya drone saldırıları

Rusya'nın başkenti Moskova güne drone saldırılarıyla uyandı. En az 3 kamikaze drone saldırısının gerçekleştiği bildirildi. Havalimanında uçuşlar aksadı.

Moskova'ya drone saldırıları
Kiev semalarında vurularak düşürülen drone'lar (Reuters Arşiv)

, Moskova semalarında en az 3 drone'un vurularak düşürüldüğünü duyurdu. Drone'lardan 2'sinin Kremlin'e 30 kilometre mesafedeki Valuevo köyü yakınlarında vurulduğu açıklandı.

Drone'ların açık alanlara düştüğü ve ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Ancak Moskova'daki Vnukovo havalimanı'na iniş ve kalkışlarda aksama yaşandı. Bu havalimanına inmesi gereken uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi.

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Federal Rus Hava Ulaşım İdaresi havalimanında yaşanan teknik aksaklık nedeniyle iniş kalkışların kısıtlandığını duyurdu. Daha sonraysa havalimanında uçuşların normale döndüğü açıklaması geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başından bu yana Rusya'da çeşitli kentlerde drone saldırıların meydana geliyor. Ukrayna sınırına 500 kilometre mesafedeki Moskova nadiren bu saldırıların hedefi oluyor.

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