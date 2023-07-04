Moskova'ya drone saldırıları

Rusya, Moskova semalarında en az 3 drone'un vurularak düşürüldüğünü duyurdu. Drone'lardan 2'sinin Kremlin'e 30 kilometre mesafedeki Valuevo köyü yakınlarında vurulduğu açıklandı.

Drone'ların açık alanlara düştüğü ve ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Ancak Moskova'daki Vnukovo havalimanı'na iniş ve kalkışlarda aksama yaşandı. Bu havalimanına inmesi gereken uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi.