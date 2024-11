Musk görevlere başladı: İran BM temsilcisi ile görüştü

Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump yönetiminde bulunacak milyarder Elon Musk, İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said ile New York'ta görüştü.



Amerikan The New York Times gazetesine göre görüşmede Tahran ve Washington arasındaki tansiyonun nasıl düşürülebileceği konuşuldu.



İranlı yekkililer Musk ve Said arasındaki gizli toplantıyı "olumlu" ve "iyi haber" olarak tanımladı.

Görüşme talebinin Musk'tan geldiği ve yeri Said'in seçtiği belirtildi.



Trump önceki döneminde Amerika Birleşik Devletleri'ni İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan çekti. Ardından İran'a karşı ekonomik yaptırımlar uyguladı.



İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölüm emrini de Donald Trump verdi.



Tahran Trump yönetimiyle müzakereyi yasakladı.

FAALİYETLERİNDEN MEMNUN

Federal Savcılar, İran'ın seçimden önce Trump'ı öldürmeyi planladığnı söyledi. Ancak reformist Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan yönetiminde Trump'la anlaşmaya varılabileceğini düşünenler de bulunuyor.

Trump, Florida'daki konutu Mar-a Lago'da katılımcılara seslendi.

Milyarder Elon Musk'ı işaret etti "Onu buradan çıkaramıyorum" diyerek şaka yaptı.

Musk'ın seçimden sonra yaptığı faaliyetlerden memnun olduğunu aktardı.