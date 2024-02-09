NASA mühendisleri Voyager 1'deki arızayı düzeltmek için yarışıyor

50 YIL ÖNCESİNİN SON TEKNOLOJİSİ



Voyager 1'deki en son sorun, uzay aracındaki üç bilgisayardan biri olan Uçuş Veri Alt Sistemi'nden (FDS) kaynaklanıyor.



FDS, uzay aracının sensör ağından bilim ve mühendislik verilerinin toplanmasından ve ardından bilgilerin ikili kodda tek bir veri paketinde birleştirilmesinden sorumlu.



Telemetri Modülasyon Birimi adı verilen ayrı bir bileşen, veri paketini Voyager'ın 3,7 metrelik çanak anteni aracılığıyla Dünya'ya geri gönderiyor.



NASA'ya göre, kasım ayında Voyager 1 tarafından iletilen veri paketleri sanki sıkışmış gibi 1'ler ve 0'lardan oluşan tekrarlayan bir model ortaya koydu.



Dodd, mühendislerin o günden beri geçen üç ayın büyük bir kısmını sorunun nedenini teşhis etmeye çalışarak harcadıklarını söyledi.

UZAY ARACI AYNI VERİLERİ TEKRAR EDİYOR



Mühendislik ekibi sorunun Uçuş Veri Alt Sistemi'nden kaynaklandığından "yüzde 99,9 emin" olduğunu ve verilerde "kare senkronizasyonu" sorunu yaşandığını söyledi.



Yer ekibi, sorunun en olası açıklamasının FDS'deki hafıza bozulması olduğuna inanıyor.



Ancak bağlantı kesintisi nedeniyle mühendisler, Voyager 1'den gelen ve onları sorunun kökenine götürebilecek ayrıntılı verilere sahip değiller.



Dodd, "Muhtemelen sorun FDS belleğinde bir yerlerdedir. Bir kısmı ters dönmüştür veya bozulmuştur. Ancak bağlantı olmadan FDS hafıza bozulmasının nerede olduğunu göremiyoruz." ifadelerini kullandı.



Elli yıl önce geliştirildiğinde, Voyager'ın Uçuş Veri Alt Sistemi bilgisayar alanında bir yenilikti. Bir uzay aracında geçici hafızayı kullanan ilk bilgisayardı.

