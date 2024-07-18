NASA'dan bir ilk: Uzayın derinliklerine hip-hop şarkısı gönderdi

NASA, rap sanatçısı Missy Elliott ile işbirliği yaparak bir hip-hop şarkısını  245 milyon kilometre uzaklıktaki Venüs'e gönderdi.

NASA'dan bir ilk: Uzayın derinliklerine hip-hop şarkısı gönderdi

, uzayn derinliklerine bir şarkı daha gönderdi.

Ünlü rapçi Missy Elliot'un şarkısını yollayan NASA ilk kez hip-hop türünde uzaya şarkı yolladı.

ABD'nin uzay ajansı pazartesi günü yaptığı açıklamada, Elliott'ın The Rain (Supa Dupa Fly) adlı parçasını 12 Temmuz'da Venüs'e gönderdiklerini duyurdu.

NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı yakın zamanda DSN (Derin Ağı) kullanarak şarkının iletimini başarıyla gönderildiğini açıkladı.

NASA daha önce de çeşitli yollarla uzaya müzik göndermişti ancak Missy'nin eseri uzaya ulaşan ilk hip-hop parçası oldu.

İLK ŞARKI 2008'DE GÖNDERİLDİ

1977'de fırlatılan Voyager uzay araçlarındaki altın plaklar, şarkıların yanı sıra doğadan ve insan konuşmalarından kayıtlar da içeriyordu.

Derin Uzay Ağı'yla gönderilen tek parçaysa The Beatles'ın Across the Universe eseriydi. Uzay ajansı şarkıyı 2008'de Kutup Yıldızı'na iletilmişti.

Washington'daki NASA Genel Merkezi'ndeki İletişim Ofisi'nin Dijital ve Teknoloji Bölümü yöneticisi Brittany Brown,  seçimi hakkında

"Uzay keşfi ve Missy Elliott'un sanatının sınırları zorlamakla ilgili olduğunu düşündüğümüz fikri Elliott'un ekibine sunduk, Missy, müzik videolarında uzay merkezli hikaye anlatımı ve fütüristik görseller aşılama konusunda bir geçmişe sahip, bu yüzden bu dünyanın dışında bir şey üzerinde işbirliği yapma fırsatı gerçekten uygun," diye konuştu. 

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