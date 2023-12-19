NASA'dan mesaj: Dünya'ya 31 milyon kilometre mesafeden kedi videosu gönderildi

NASA'nın derin uzaydan dünyaya mesaj göndermek için yürüttüğü deney kapsamında bir kedi videosu 31 milyon kilometre mesafeden dünyaya ulaştırıldı. Video Tater isimli turuncu bir kedinin lazer oyuncağıyla oynayışını gösteriyor.



Kedi videosu, Derin Uzay Optik İletişim deneyinin bir parçası olarak bir lazer alıcısı ile Dünya'ya iletildi.



15 saniyelik video kızılötesi bir lazerle kodlandı. Psyche uzay aracından Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nün Palomar Gözlemevi'ne gönderilen video 11 Aralık'ta gözlemevine ulaştı.



UZAKLIK DÜNYA İLE AY ARASINDAKİ MESAFENİN 80 KATI

İletim sırasında Psyche uzay aracı ile gözlemevi arasındaki mesafe, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin 80 katıydı. Mesafeye rağmen lazer mesajın Dünya'ya ulaşması yalnızca 101 saniye sürdü.



Lazer sistemi, NASA'nın diğer görevlerde kullandığı geleneksel radyo dalgası sistemlerinin 10 ila 100 katı hızda veri gönderebiliyor.



Bilim insanları Mars gibi gezegenlerde uzay araştırmalarının sınırlarını zorlarken bu lazer teknolojisi sayesinde veriler, görüntüler ve videolar hızlı bir şekilde Dünya'ya aktarılabilir.



Proje kapsamında gelecekte Mars ile Dünya arasında anlık ve hızlı veri aktarımı gerçekleştirilmesi mümkün olabilir. Bu da gezegenler arası iletişim ve keşifler açısından çok önemli.

NASA'NIN DERİN UZAYDAN YOLLADIĞI KEDİ VİDEOSU: