NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ile dörtlü zirve yapmayı önerdim

SON DAKİKA HABERİ: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurularına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. Türkiye ile yarın Madrid'de dörtlü görüşme yapmayı önerdim" açıklamasını yaptı.

Haberler 27.06.2022 - 14:26

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ile dörtlü zirve yapmayı önerdim

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Sözcü Kalın duyurdu: Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya'dan dörtlü zirve

Sözcü Kalın duyurdu: Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya'dan dörtlü zirve

Son dakika haberi! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü belirterek, yarın Madrid'de Finlandiya, İsveç, Türkiye ve NATO arasında dörtlü bir görüşme yapmayı önerdiğini duyurdu.

Stoltenberg, görüşmenin amacının Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurularında ilerleme sağlamak olduğunu kaydetti.

Geçen hafta A İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir araya gelen Stoltenberg, İsveç'in, Türkiye'nin Stockholm’ün NATO üyelik başvurusunu onaylama taleplerini karşılamak için önemli adımlar attığını söylemişti. Geçen hafta A İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir araya gelen Stoltenberg, İsveç'in, Türkiye'nin Stockholm’ün NATO üyelik başvurusunu onaylama taleplerini karşılamak için önemli adımlar attığını söylemişti.

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Öte yandan Türkiye, 1952'den bu yana üye olduğu NATO'nun açık kapı politikasını destekleyen bir tutum izliyor. Soğuk Savaş sonrası dönemde 1999 ve 2004'de eski Sovyet bloku ülkelerinin ittifaka katılmasını da destekledi.

İsveç ve Finlandiya'nın katılımına itirazının nedeni ise bu iki İskandinav ülkesinin, "Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermemesi" ve PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'ye destek vermeleri oluşturuyor.

Türkiye hem İsveç hem de Finlandiya'nın PKK üyelerine ev sahipliği yaptığını savunuyor. Özellikle İsveç'in YPG'ye askeri ekipman ve mali destek sağladığını söyleyerek rahatsızlığını ifade eden Türkiye, bu ülkeden yargılamak için talep ettiği 21, Finlandiya'dan talep ettiği 12 kişinin iade edilmemesini de gündemde tutuyor.

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