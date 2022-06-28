NATO zirvesinde öne çıkan 5 başlık

NATO, 73 yıllık tarihinde birçok zorlu başlıkla karşı karşıya kaldı.



İspanya'da liderleri buluşturan zirve de zamanlaması açısından kritik önemde.



Üç yıldan kısa bir süre önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "beyin ölümü" gerçekleşti dediği NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle büyük bir savunma revizyonuna girdi.



Liderlerin masasındaysa beş başlık öne çıkıyor:

Ukrayna savaşında gerilimi tırmandırmaktan kaçınmak

Ukrayna üzerinde birliğin korunması

Baltık ülkelerinin güvenliğini sağlamak

Finlandiya ve İsveç'in katılımına onay verilmesi

Savunma harcamalarında acil artış

NATO Genel Sekreteri'nden zirve öncesi yapılan açıklamaya göre de müttefiklerden dokuzu savunma harcamalarında yüzde 2 hedefe ulaşmış ya da geçmiş durumda.



Kalan 19'u ise 2024'e kadar bu hedefi tutturma sözü verdi.



NATO Mukabele Kuvveti'ni dönüştüreceklerini söyleyen Stoltenberg, yüksek hazırlıklı kuvvetlerin sayısını 300 bin üzerine çıkaracaklarını duyurdu.



NATO mukabele kuvvetinin yaklaşık 40,000 askeri bulunuyor.



Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı da kritik maddelerden.



Zirvede, Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek için çaba gösterilecek.



Uzmanlara göre, bu iki ülke ittifaka alınırsa, Baltık Denizi etkin bir şekilde sekiz üye ülke tarafından sınırlanan, birleşik bir hava savunması ve entegre füze sistemi ile "NATO Gölü" haline gelecek.