NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın savunma ittifakına üyelik teklifleriyle ilgili endişelerini kabul ederek, Türkiye'nin "önemli bir NATO müttefiki" olduğunu yineledi.



Stoltenberg, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin gündeme getirdiği endişeleri ele almanın öneminin de farkındayım" dedi.



Türkiye'nin "IŞİD/DAEŞ ile mücadelede kilit rol oynayan" ve "tüm İttifak için önemli" olan "stratejik bir coğrafi konuma" sahip "önemli bir müttefik" olduğunu söyleyen Stoltenberg, "Başka hiçbir NATO müttefiki Türkiye'den daha fazla terör saldırısı yaşamamıştır. Oturup ileriye doğru bir yol bulmalıyız” diye konuştu.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA NATO'YA RESMEN BAŞVURDU



İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı Şubat ayında başlayan savaşının teşvik ettiği bir kararla geçen hafta NATO'ya katılmak için resmen başvurdu.



Ancak ittifakın uzun süredir üyesi olan Türkiye, ülkeleri PKK/YPG gibi terörist gruplara müsamaha göstermek ve hatta desteklemekle eleştirerek üyelik tekliflerine itirazlarını dile getirdi.



İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımı için 30 NATO üye devletinin tümünün oybirliğiyle onayı gerekiyor.



Türkiye'ye karşı 35 yılı aşkın terör kampanyasında, Türkiye, ABD ve AB tarafından terör örgütü olarak listelenen PKK 40 binden fazla insanın ölümünden sorumlu bulunuyor. YPG, PKK'nın Suriye kolunu oluşturuyor.

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