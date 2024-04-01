Netanyahu "güvenlik riski" olarak gördüğü haber ajanslarını kapatacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, basına yönelik baskıyı artırmak için meclise başvuruyor.

Netanyahu, koalisyon hükümetinden üst düzey bakanlara, güvenlik riski olarak görülen yabancı haber ağlarını kapatma yetkisi veren bir yasa çıkarmasını talep etti.

Likud partisinden yapılan açıklamaya göre, uzun süredir Katar merkezli medya kuruluşunun yayınlarını durdurmaya çalışan Netanyahu, yasanın kabul edilmesinin ardından "El Cezire'yi kapatmak için derhal harekete geçme" sözü verdi.



Şubat ayında ilk okuması yapılan yasa tasarısı, başbakan ve iletişim bakanına, İsrail'de faaliyet gösteren yabancı kanalların kapatılması emrini verme ve "devletin güvenliğine zarar verdiklerine" inanılması halinde ekipmanlarına el koyma yetkisi veriyor.



Likud yetkililerine, meclis Knesset'in yasanın ikinci ve üçüncü okumasını yapmasını sağlamaları talimatı bugün verildi.

