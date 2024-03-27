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Netanyahu: Hamas'a İsrail'e baskının işe yaramayacağı mesajını verdik

İsrail Başbakanı Netanyahu, üst düzey yetkililerin Washington ziyaretini iptal Hamas'a "İsrail üzerindeki uluslararası baskının işe yaramayacağı mesajı olduğunu" söyledi.

Netanyahu: Hamas'a İsrail'e baskının işe yaramayacağı mesajını verdik

Başbakanı Binyamin Netanyahu, ile yaşanan gerilime ilişkin konuştu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de ateşkes teklifini ilk kez veto etmemesinin ardından tasarı konseyden geçmişti.

Buna karşılık Netanyahu, Washington'a gidecek üst düzey İsrailli heyetin ziyaretini iptal etmişti. 

Netanyahu, bugün yaptığı açıklamada, Washington'a heyet göndermeme kararının, Hamas'a "İsrail üzerindeki uluslararası baskının işe yaramayacağı mesajı olduğunu" söyledi.

Ziyarette bulunan ABD Senatörü Rick Scott ile yaptığı görüşmede Netanyahu, "Bu her şeyden önce Hamas'a bir mesajdı: 'Bu baskıya güvenmeyin, işe yaramayacak'" diye konuştu.

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