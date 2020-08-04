New York'ta corona virüs istifası (Belediye başkanına tepki)

New York Sağlık Komiseri, belediye başkanının Covid-19 tutumu nedeniyle istifa etti.

Reuters - Anadolu Ajansı 04.08.2020 - 20:41

New York'ta corona virüs istifası (Belediye başkanına tepki)

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ABD'de en çok yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı ölümün yaşandığı New York eyaletinde, New York şehri Sağlık Komiseri Oxiris Barbot, Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun tutumuna tepki göstererek istifa etti.

Barbot istifa mektubunda, de Blasio'yu bu kadar büyük bir pandemi döneminde sağlık uzmanlarını dışlamakla suçlayarak "Hayatımızın en kritik kamu sağlığı krizi sürecinde, sağlık birimimizin hastalık kontrol uzmanlığının yeterince kullanılmamış olmasından duyduğum hayal kırıklığıyla görevimden ayrılıyorum" ifadesini kullandı. 

De Blasio ve Barbot, pandeminin başından bu yana alınacak önlemler konusunda yaşadıkları anlaşmazlıklarla gündeme geliyor. 

Covid-19 nedeniyle tarihinin en büyük sağlık krizlerinden birini yaşayan New York'ta eyalet genelinde 32 bin 791, New York kentinde ise 18 bin 927 kişi yaşamını yitirmişti.

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